La romántica dedicatoria de Sammis Reyes a Emilia Dides en su libro: "No sé lo que haría sin ti"

24 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Sammis Reyes vive con intensidad los días previos al lanzamiento de su libro "Elige o elegirán por ti", evento pautado para este sábado 25 de julio.

En las últimas horas el exdeportista se ha dedicado a escribir dedicatorias en algunos de los ejemplares, entre ellas una para su pareja y madre de su hija Mía, Emilia Dides.

La dedicatoria de Sammis Reyes a Emilia Dides en su libro

Cuando Sammis Reyes recibió esta semana las primeras dos mil impresiones de su libro, dijo que la número uno estaba reservada para su bebita.

"Ojalá en 20 años estés orgullosa de tu papi ¡Te amo con todo mi corazón!", escribió en Instagram. Ahora el exjugador de la NFL expresa su amor y agradecimiento para Dides.

Instagram @sammisreyes

"Mi amor, mi vida, mi preciosura de mujer... Llegaste a mi vida a demostrarme lo que es el amor de verdad.¡Gracias por estar ahí en las buenas y en las malas!", se lee en la página de respeto de uno de sus libros.

"No sé lo que haría sin ti. Gracias por traer al mundo a nuestra angelita Mia. Te Amo", culminó. "Te amo con todo mi corazón", agregó al compartir la imagen de su mensaje en sus historias de Instagram.

Instagram @sammisreyes

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