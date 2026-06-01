Sammis Reyes celebra los 4 meses de su hija con tierno entrenamiento en el gym: "Un besito por cada día"

01 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes celebraron el cuarto mes de nacimiento de su hija Mia Ignacia, a quien el exjugador de la NFL le dedicó un tierno y original video.

El deportista llevó a su bebita al gimnasio y se inspiró en la pequeña para cumplir una de sus rutinas de ejercicios.

La celebración de Sammis Reyes por los 4 meses de su hija

Sammis Reyes publicó en Instagram el video del reto que ideó para la fecha especial: completar una serie de flexiones push up, contando el número de días que ha vivido hasta ahora su hija.

"Un besito por cada día de vida. Felices 4 meses, Mia Ignacia. Te amo", escribió sobre la imagen donde se lo ve con el cuerpo extendido boca abajo sobre la alfombra del gym, sostenido con sus brazos.

Instagram @sammisreyes

Cada vez que flexionaba los codos para bajar, le daba un beso en la mejilla a la bebita, acostada cómodamente sobre una colchoneta y una mantita.

La secuencia enterneció a los seguidores del deportista, quienes dejaron mensajes como: "Qué ternura. Son la mejor motivación, nuestros hijitos"; "Pero que lindoooo"; "Quién no daría por tener a un papá así o que el papá de tu hij@ sea así"; "Maravillosos esos momentos con tu nena".

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