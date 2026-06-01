Sammis Reyes celebra los 4 meses de su hija con tierno entrenamiento en el gym: "Un besito por cada día"
Emilia Dides y Sammis Reyes celebraron el cuarto mes de nacimiento de su hija Mia Ignacia, a quien el exjugador de la NFL le dedicó un tierno y original video.
El deportista llevó a su bebita al gimnasio y se inspiró en la pequeña para cumplir una de sus rutinas de ejercicios.
La celebración de Sammis Reyes por los 4 meses de su hija
Sammis Reyes publicó en Instagram el video del reto que ideó para la fecha especial: completar una serie de flexiones push up, contando el número de días que ha vivido hasta ahora su hija.
"Un besito por cada día de vida. Felices 4 meses, Mia Ignacia. Te amo", escribió sobre la imagen donde se lo ve con el cuerpo extendido boca abajo sobre la alfombra del gym, sostenido con sus brazos.
Cada vez que flexionaba los codos para bajar, le daba un beso en la mejilla a la bebita, acostada cómodamente sobre una colchoneta y una mantita.Ir a la siguiente nota
La secuencia enterneció a los seguidores del deportista, quienes dejaron mensajes como: "Qué ternura. Son la mejor motivación, nuestros hijitos"; "Pero que lindoooo"; "Quién no daría por tener a un papá así o que el papá de tu hij@ sea así"; "Maravillosos esos momentos con tu nena".
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