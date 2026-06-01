Kathy Orellana recibe duras críticas por controvertida publicación semanas después de hospitalización

01 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Hace algunas semanas, Kathy Orellana preocupó a sus seguidores tras tener un complejo cuadro médico que la mantuvo internada en Rancagua e incluso en riesgo vital.

En concreto, la ex chica Rojo sufrió la perforación de parte de un intestino después de hacerse un bypass gástrico que no se cuidó debidamente, lo que terminó en una peritonitis.

Cuando parecía estar enfocada en su recuperación, una reciente publicación en redes sociales la puso en el centro de la polémica.

Publicación desató ola de críticas

Y es que la cantante utilizó su cuenta de Instagram para promocionar un producto relacionado con la pérdida de peso.

"Un empujón (…) te ayudo desde mi testimonio y de muchas", escribió Kathy junto a una imagen de unas pastillas détox para bajar de peso, que precisamente prometen desintoxicar y desinflamar el cuerpo.

La publicación generó la molestia de sus seguidores, quienes la cuestionaron por promocionar un producto para bajar de peso en medio de su hospitalización.

"¿La hospitalización viene incluida?", "va a seguir", "es súper irresponsable seguir difundiendo productos detox o pastillas mágicas", fueron algunos de los mensajes.

Frente a los mensajes, Kathy determinó eliminar la publicación de Instagram.

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