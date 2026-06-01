La emoción de La Carlita tras pedir a sus amigas que sean sus damas de honor: "Terminamos todas llorando"
La Carlita de TikTok se emocionó hasta las lágrimas en un momento muy especial de los preparativos para su matrimonio con Matt Hunter, la selección de sus damas de honor.
La influencer invitó a sus mejores amigas a una reunión para proponerles ocupar ese significativo lugar en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 16 de enero de 2027.
La emoción de la Carlita con sus damas de honor
Carla Inostroza reunió a las elegidas en torno a una larga mesa con bocadillos, un cóctel y una pequeña torta personalizada para cada una, con la frase "¿Quieres ser mi dama de honor?".
Como se aprecia en un video que publicó en Instagram, la tiktoker les dedicó emotivas palabras una a una para agradecerles por formar parte de su vida y expresarles por qué desea que conformen su cortejo nupcial. "Me dijeron todas que sí. Terminamos todas llorando", dijo al final de la grabación.
Posteriormente, Carlita compartió otra historia para resumir lo que significan para ella sus amigas. "Estoy tan feliz y agradecida por las mujeres maravillosas que tengo en mi vida. Hoy viví uno de esos momentos que guardaré para siempre", escribió.
"No alcanzan las palabras para explicar lo hermosas, apañadoras y especiales que son para mí. Cada una representa una parte importante de mi historia", continuó.
La creadora de contenido resaltó que todas ellas han estado en los momentos más felices y los más difíciles y la han hecho sentir "profundamente amada, acompañada y poderosa".
