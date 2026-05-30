La reflexión de la Carlita sobre las cirugías estéticas: "Una operación no va a cambiar tu mente"

30 may. 2026 - 12:05 hrs.

La Carlita de TikTok acostumbra publicar contenido cargado de un gran sentido del humor y hacer bromas sobre cualquier situación, por muy seria que sea.

Sin embargo, en ocasiones deja ver su lado más sensible y humano, sobre todo después de someterse a una cirugía estética en enero de este año. Así lo hizo en una conversación con Javiera Quiroga en el pódcast "Más que titulares", donde volvió a tocar el tema de la salud mental y la percepción propia.

Reflexiones de la Carlita sobre las cirugías estéticas

"Fue la mejor decisión que tomé. O sea, no hay nada más increíble que ponerse un vestido que antes no te quedaba y que ahora te quede", dijo Carla Inostroza sobre la lipotransferencia a los glúteos que se hizo a inicios de año.

"No me arrepiento absolutamente de nada. La pasé mal, sí. Doloroso físicamente, sí, emocionalmente también", agregó, antes de hablar de otra operación que se hizo años atrás.

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"A mí en el colegio me molestaban porque yo era plana (...) Y yo en el 2023 me puse pechuguinis", comentó. "A mí me cambió, te juro que antes caminaba como con la cabeza agachada, porque me sentía tan plana", recordó.

"Quizás las personas no entienden lo que puede ayudarte en tu autopercepción, en tu autoestima", insistió, pero luego resaltó una advertencia que ya hizo antes.

Inostroza dijo que, a pesar de la cirugía, constantemente se mira y sigue encontrando detalles que no le gustan. Por eso opina que hay que estar bien emocionalmente antes de operarse.

"Una operación no va a cambiar lo que tu mente estaba haciendo constantemente; o sea, si uno no está conforme, o poco estable emocionalmente, una operación no creo que sea una mejor decisión, porque te hace mal", expresó.

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