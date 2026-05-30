Leonardo Farkas presenta querella criminal en contra de Claudia Schmidt: "Sin ninguna contemplación"

30 may. 2026 - 12:35 hrs.

El empresario nacional Leonardo Farkas ocupó sus redes sociales para anunciar que interpondrá una querella criminal en contra de la modelo Claudia Schmidt y "los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder".

Precisamente, Farkas acusa en su cuenta de X que la modelo ha lanzado una serie de comentarios que han afectado el honor de su familia a través de la difamación e injuria.



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Asimismo, el empresario recalca que en distintas ocasiones tuvo la oportunidad de ayudar a Schmidt en sus problemas financieros. Sin embargo, una vez él decidió cortar esta ayuda, ella se empeñó en hablar mal de él en programas de farándula.

Leonardo Farkas arremete contra Claudia Schmidt

Todo partió cuando en un programa de farándula se afirmó que Farkas realizaba fiestas para adultos y Schmidt no quiso participar de una de ellas. La uruguaya contó esto en "Off" al periodista Sergio Rojas, quien lo comentó públicamente y luego ofreció disculpas públicas por sus dichos.

Esto molestó mucho al empresario, quien decidió actuar en compañía de sus abogados en contra de quienes sean responsables.

"Desde hace un tiempo, Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia", expresó Farkas.

Enseguida, agregó y finalizó diciendo: "La situación ha escalado a límites inaceptables. Así, he dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder".

COMUNICADO OFICIAL

Desde hace un tiempo Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le… pic.twitter.com/4NyIs3bR85 — leonardofarkas (@leonardofarkas) May 29, 2026

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