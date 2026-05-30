Clemente hará una desesperada petición a Santana en el capítulo 307 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 307 de El Jardín de Olivia, vemos que Clemente (Pipo Gormaz) hablará con Santana (Matías Oviedo) para solicitarle una devastadora petición.
Luego de que Diana (Nicole Espinoza) confesara que todavía no puede olvidar a Clemente, Gabriel quedó devastado: "Yo no quiero que estés conmigo por agradecimiento o culpa. Entiéndeme, Diana. Yo quiero todo contigo, yo te amo, ¡te amo! Y me gustaría que si tú decides estar conmigo es porque los dos sentimos lo mismo".
"Necesito un tiempo para aclararme, un tiempo sola. No sé cuánto vaya a tomar, no sé qué es lo que voy a hacer y tú no mereces estar ahí en vilo, esperándome. No tienes idea de cuánto me duele hacer esto", le dijo en ese momento.
Si bien Diana había decidido alejarse del policía, ya que sabe que merece mucho más que un cariño a medias, Clemente tiene otros planes para la pareja.
Todo quedará en las manos de Gabriel
"Yo sé que tú quieres mucho a Diana y que has hecho muchos esfuerzos porque todo salga bien. Por favor, te pido si te la puedes llevar lejos, si pueden irse los dos, háganlo, por favor, por el bien de ella y de ti", suplicará Clemente.
Si bien Luis Emilio no permitió que el amor entre Clemente y Diana siguiera creciendo, él aún busca que Diana sea feliz.
¿Santana aceptará la petición, a pesar de saber que su relación con Diana podría no tener futuro?
