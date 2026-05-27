Tensión e intriga: Mira un infartante adelanto de Sofía en peligro, la próxima teleserie vertical de Mega

27 may. 2026 - 11:22 hrs.

Una testigo clave, policías bajo sospecha y una persecución sin respiro: Mega prepara el estreno de Sofía en peligro, su nueva MegaShorts, cargada de tensión e intriga.

Protagonizada por Francisca Walker y Jorge Arecheta, la teleserie vertical es un thriller policial, con alto suspenso y romance en una historia marcada por una investigación donde nadie parece decir toda la verdad.

Luego de Salvando a Ema -la primera MegaShorts, que se ubicó como el mejor debut de una teleserie vertical en Chile con más de 37 millones de reproducciones en dos semanas- el Área Dramática vuelve a apostar por una historia intensa y vertiginosa con Sofía en peligro, una historia donde el peligro, la corrupción y las traiciones avanzan minuto a minuto.

Sofía en peligro

Así será Sofía en peligro

Todo comienza cuando Sofía (Francisca Walker) presencia un violento crimen que jamás debió ver. Sin saber en quién confiar y constantemente amenazada, Sofía buscará el apoyo de Nicolás (Jorge Arecheta) un detective que comienza a sospechar que cada decisión puede ser fatal, incluso con sus propios compañeros.

El elenco de Sofía en peligro también cuenta con Alejandra Fosalba, en el papel de una enigmática y poderosa policía, mientras Moisés Angulo interpreta a uno de los operadores de esta compleja red de poder y silencios.

Con capítulos breves, ritmo acelerado y permanentes giros, Sofía en peligro profundiza la apuesta de Mega por las teleseries verticales.

MegaShorts es un formato desarrollado especialmente para plataformas digitales por el Área Dramática de Mega que encabeza Quena Rencoret. Este equipo está integrado por Patricio López como productor ejecutivo, Rodrigo Cuevas como jefe de guión y Barbara della Schiava es la directora de Sofía en peligro.

Las producciones de MegaShorts están disponibles en todas las plataformas digitales de Mega: el sitio de Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

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