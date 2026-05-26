"Evidentemente hay un pacto de silencio": Neme reacciona a dichos de dueña del Fundo Las Tórtolas

26 may. 2026 - 12:20 hrs.

La declaración de Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, ha generado una importante repercusión en la investigación por el caso de María Ercira Contreras, y es que defendió el actuar del restaurante y aseguró que tanto ella como el recinto han colaborado desde el inicio.

Por lo mismo, José Antonio Neme entregó su opinión respecto a una eventual reacción oportuna por parte del personal, además del viaje de la empresaria a Estados Unidos.

La opinión de Neme

"No se puede perder una persona de esta manera, no se puede", dijo de partida el conductor del matinal, para luego emplazar a Kleinert: "me gustaría decirle que no se puede y ella tendrá, junto con el resto de su equipo, que dar una explicación más o menos lógica".

Mega

"Evidentemente, hay un pacto de silencio, eso es obvio. O sea, no existe otra posibilidad. Uno puede tener sus propias interpretaciones, pero no sus propios hechos, y el hecho es que una persona desapareció de un lugar privado", agregó.

Desde el estudio, Neme aseguró que "va a haber que apretar a estas personas hasta que digan la verdad".

Todo sobre Caso de María Ercira Contreras