"Evidentemente hay un pacto de silencio": Neme reacciona a dichos de dueña del Fundo Las Tórtolas
La declaración de Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, ha generado una importante repercusión en la investigación por el caso de María Ercira Contreras, y es que defendió el actuar del restaurante y aseguró que tanto ella como el recinto han colaborado desde el inicio.
Por lo mismo, José Antonio Neme entregó su opinión respecto a una eventual reacción oportuna por parte del personal, además del viaje de la empresaria a Estados Unidos.
La opinión de Neme
"No se puede perder una persona de esta manera, no se puede", dijo de partida el conductor del matinal, para luego emplazar a Kleinert: "me gustaría decirle que no se puede y ella tendrá, junto con el resto de su equipo, que dar una explicación más o menos lógica".
"Evidentemente, hay un pacto de silencio, eso es obvio. O sea, no existe otra posibilidad. Uno puede tener sus propias interpretaciones, pero no sus propios hechos, y el hecho es que una persona desapareció de un lugar privado", agregó.
Desde el estudio, Neme aseguró que "va a haber que apretar a estas personas hasta que digan la verdad".