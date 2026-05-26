Confirman que patente hallada en río Loncomilla pertenece a auto de concejala desaparecida en Villa Alegre

26 may. 2026 - 12:36 hrs.

En horas de la mañana de este martes, el fiscal regional de Maule, Julio Contardo, confirmó que la patente hallada hace unos días en el río Loncomilla corresponde al vehículo de la concejala desaparecida de Villa Alegre, María Ignacia González.

"Acabamos de tener una reunión con la familia, con las hijas de la concejala y sus abogados, para informarles respecto de la investigación y las búsquedas en el río Loncomilla", indicó el persecutor a cargo de la investigación.

En esa línea, confirmó que "hemos encontrado nuevos puntos de interés", precisando que la patente se encontró el pasado 11 de mayo, cuando trabajaron buzos tácticos en el lugar.

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"Esa patente se corresponde con la patente delantera del vehículo de la concejala. En virtud de eso, conseguimos, con el apoyo de la Delegación Regional y la Seremi de Obras Públicas, maquinaria necesaria para excavar en las proximidades de dicho punto", afirmó.

Contardo indicó que es un hallazgo importante y relevante para la investigación. "En virtud de aquello, están trabajando buzos de la Policía de Investigaciones y también del Gope de Carabineros para ponerlos a disposición de la investigación para rastrear el lugar", agregó.

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