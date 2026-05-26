"Jamás me he escondido": Dueña del Fundo Las Tórtolas rompe el silencio y responde a familia de María Ercira

26 may. 2026 - 11:30 hrs.

Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, rompió el silencio para responder públicamente el emplazamiento que hizo la familia de María Ercira Contreras.

Precisamente, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor que desapareció hace más de dos años en una celebración por el Día de la Madre, acusó a la empresaria de nula cooperación por parte de ella y de los empleados, además de pedirle que regrese a Chile para colaborar con la investigación.

Dueña del Fundo Las Tórtolas rompe el silencio

A través de una carta enviada a El Mercurio y que fue revisada en Mucho Gusto, la empresaria defendió el actuar del restaurante y aseguró que han colaborado desde el inicio con la investigación.

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"Un familiar que no estuvo presente ese día afirma que notaron la ausencia de María Ercira 'a los tres minutos', cuando la investigación establece que transcurrieron cerca de 15 minutos, pese a estar acompañada por más de 10 familiares”, dijo en un principio.

"Se omite que fue personal del restaurante quien alertó y ayudó a buscarla desde el primer momento", agregó Kleinert, deslizando una responsabilidad a la familia sobre el descuido.

Respecto a su decisión de permanecer en el extranjero, la empresaria aseguró que vive hace décadas en Estados Unidos y que "jamás me he escondido. Hemos colaborado en todo lo solicitado, disponibles para las autoridades".

Asimismo, afirmó que entregaron material clave apenas ocurrió la desaparición, junto con decir que empatizan con el dolor de la familia de María Ercira.

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