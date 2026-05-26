Christian y Gloria volverán a verse las caras tras años de tensiones en el capítulo 303 de El Jardín de Olivia

26 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) no podrá más con la incertidumbre y visitará a Karina (Jacinta Rodríguez) en su departamento.

Su hija se fue muy molesta cuando ella le confesó ser responsable de la ausencia de Christian (Juan José Gurruchaga) en su vida. Pero por más razones que le dio para separarla de su padre, lo que Kari no perdonó fue sostener la mentira del abandono mientras ya era una adulta.

Como madre, lo único que querrá la peluquera es que su hija la perdone y por eso se aventurará a verla sin ser invitada.

El Jardín de Olivia / Mega

Los padres de Karina frente a frente

"Hola, amor. Perdona que haya venido sin avisarte, pero como no me contestabas el teléfono... Yo necesito que arreglemos nuestras cosas", le dirá Gloria a la artista apenas abra la puerta, pero con una sola mirada se dará cuenta que no está sola.

"Tanto tiempo...", saludará Christian, quien a todas luces ya se reconcilió con Karina.