Reportan estrellas de mar varadas en playas de Pichilemu: Jaime Leyton explica el fenómeno

25 may. 2026 - 10:00 hrs.

En las playas de Pichilemu, en la región de O'Higgins, se observó una varazón de estrellas marinas. Este fenómeno estaría relacionado con cambios en las corrientes marinas y variaciones drásticas en la temperatura y salinidad del agua.

En la sección "Clima extremo" del Mucho Gusto, el meteorólogo Jaime Leyton explicó que "lo que pasa en este tipo de situaciones es que cambian las corrientes marinas, que son muy violentas —a veces por marejadas— o porque cambia drásticamente la temperatura del océano".

La explicación a estrellas de mar varadas en Pichilemu

En este sentido, detalló que se trata de "un indicador que muchas veces nos debe llamar la atención: el cambio en el comportamiento de las especies marinas, porque significa que su hábitat está cambiando las condiciones".

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"No hay marejadas, así que un factor importante que puede haber detonado esto es un cambio de la temperatura, lo que produce a la vez un cambio de salinidad o por si sola se produce este cambio de salinidad, pero que altera su hábitat", agregó.

En casos de este tipo, las autoridades han recomendado "mantener distancia prudente de animales marinos en la orilla, evitar tocarlos, molestarlos o alimentarlos, y en caso de que se encuentren heridos, cercar el área hasta que llegue la ayuda, manteniendo alejadas mascotas o personas".

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