Karen Doggenweiler emociona con mensaje para madre de niña fallecida en Las Condes: "No hiciste nada mal"

19 may. 2026 - 12:15 hrs.

Karen Doggenweiler dedicó unas emotivas y sensibles palabras a Gloria Ortiz, madre de Isidora, niña de 2 años que falleció tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes.

La niña estaba a cargo de su padre, quien la descuidó por ir a dormir una siesta, lo que terminó desatando su caída y posterior muerte.

Por lo mismo, la madre de Isidora pidió justicia en las pantallas de Mucho Gusto, donde se encontró con unas lindas palabras de Karen Doggenweiler para ella.

Las emotivas palabras de Karen Doggenweiler

"Acá tenemos el corazón mandándote todo el cariño del mundo, todo el amor; yo creo que te lo han dicho mucho en las últimas horas, que no hay palabras...", dijo en un comienzo Karen.

Enseguida, aprovechó para decir que "sigues siendo la mamá de la Isi, de otra manera, a lo mejor la más importante; no somos capaces nosotros de darnos cuenta de eso, de la forma inmaterial, porque nosotros queremos sentir a alguien al lado, cerquita. Tú sigues siendo su mamá, lo vas a ser siempre, probablemente de la forma la más importante, que es la espiritual".

"Se van a volver a juntar. Cada día que pasa es un día menos para que estén juntas de nuevo, para que se puedan reunir, y tú honras a tu niña con tu fortaleza, con estar hoy sacando la voz, acompañada de este hermano que te ama, que te cuida y que está al lado tuyo y, bueno, de todo un país", expresó.

En esa línea, Karen agregó que "actuaste siempre del lado del amor, mi Gloria querida. No sirven de nada mis palabras, pero si de algo pueden sostenerte y abrazarte, es que actuaste desde el amor, intentando que se mantuviera un vínculo; debe haber sido muy difícil".

Mucho Gusto / MEGA

"Quisiste desde tu amor profundo de mamá, hacer que esta niñita tuviera una figura paterna; hiciste todos los esfuerzos y actuaste siempre motivada por el amor profundo de tu niña", complementó la animadora

"Lo que aquí siempre estuvo presente fue que tu niña estuviera bien y en eso no te equivocaste, no hiciste nada mal. Así que siéntete fortalecida y rodeada del amor de las que somos mamás, de las que no somos mamás, de las familias y de muchos hombres maravillosos que nos acompañan y que saben que lo que te motivó fue el amor y cariño por tu Isi... te mando un abrazo gigante", cerró Karen, emocionando a Gloria.

Todo sobre Karen Doggenweiler