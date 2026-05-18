Niña de 2 años muere tras caer del piso 11 en Las Condes: Visitaba a su papá y no había mallas de protección

18 may. 2026 - 08:42 hrs.

Un lamentable suceso ocurrió durante la tarde de este domingo 17 de mayo, y es que una menor de edad de 2 años falleció tras caer del piso 11 en un edificio de Las Condes.

Precisamente, esta mañana el periodista Danilo Villegas se trasladó hasta la comuna de Las Condes para relatar que hay una serie de detalles que llaman mucho la atención, ya que el padre de la menor, quien estaba cuidándola, se encuentra detenido.

Todo parte la jornada de domingo cuando la niña cae del undécimo piso y es una vecina, en pisos inferiores, quien se da cuenta de esta situación y llama a carabineros para dar cuenta de lo sucedido.

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Niña muere tras caer del piso 11

Carabineros llega, se constituye y no sabían desde qué departamento había caído la niña, ya que ella contaba con un régimen regulado donde solo veía a su padre, y quedaba bajo la custodia de él los domingos de las 10 de la mañana a las 18:00 horas.

Por ende, los conserjes recorrieron piso por piso preguntando desde qué lugar había caído, mientras que el padre aún dormía y no se daba cuenta de lo que había pasado con su hija.

Según Villegas, habría existido una celebración durante el sábado en dependencias del edificio y del departamento que se habría extendido hasta el domingo.

Asimismo, se recalcó que la terraza no contaba con mallas de protección; por lo mismo, fue trasladado a una unidad policial y debería ser formalizado durante la mañana de este lunes por el delito de cuasidelito de homicidio.

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