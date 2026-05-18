"Maric... conch...": Neme cuenta que fue víctima de insultos homofóbicos por un simple incidente de tránsito

18 may. 2026 - 12:00 hrs.

El caso de Germán Naranjo, ingeniero chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos, permitió a José Antonio Neme contar una situación en la que él fue víctima de improperios por su orientación sexual.

El animador del Mucho Gusto partió diciendo que quería contar una "anécdota" que vivió hace tan solo unos días. "Yo tengo un auto que tiene un sensor, entonces cualquier cosa que pasa por delante, el auto frena muy bruscamente", explicó.

José Antonio Neme recibió insultos homofóbicos

En esa línea, relató que "estaba llegando a una esquina y un señor, con otra señorita, estaba por cruzar, cambió la luz y el auto percibió el movimiento del caballero y frenó brusco".

Mucho Gusto / MEGA

"Entonces el tipo me mira, probablemente me reconoce. 'Maric... conch...' (le grita), no sé qué cosa y la cosa. También de nuevo, la sexualidad, tanto que les importa la genitalidad de uno, una obsesión por saber con quién uno se acuesta, por dónde siente placer. ¿Qué les pasa a los homofóbicos? Tienen un tema con un área erógena de una persona", preguntó.

Enseguida, comentó que sacó la cabeza por la ventana y le explicó al sujeto que el auto tiene un sensor, por lo que el frenazo fue mecánico, pero el hombre se fue refunfuñando.

"Hay algo ahí como de creer que la sexualidad de una persona o su color de piel, o su vestimenta, o su porte... son como formas de disminuirte. Para mí, yo soy un viejo y tengo la fortaleza suficiente; yo siento orgullo de mi sexualidad, para mí no es una ofensa", expresó.

Sin embargo, afirmó que hay muchas personas que viven en fragilidad por estos comentarios discriminatorios.

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