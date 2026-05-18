No solo en las calles: Conductores imprudentes usan bencineras para hacer peligrosos "trucos"

18 may. 2026 - 12:45 hrs.

Unos de los problemas que aún no logran subsanar las autoridades, es el de las carreras clandestinas, las que se desarrollan a altas velocidades por las tardes y noches, a más de 200 km/h, en vehículos de alta gama en ciertas zonas de la capital.

Sin embargo, esto no se está quedando solo en las carreteras o autopistas, sino que está pasando a las estaciones de bencinas, donde estos conductores aceleran a más no poder para hacer "trucos" en presencia de civiles, quienes pueden resultar heridos por su imprudencia.

Conductores imprudentes siembran el temor

Esta escena es un espectáculo para muchos, pero para las autoridades es un peligro constante, por lo que los registros que surgen de estos eventos están bajo investigación policial.

Mucho Gusto / MEGA

Y es que las investigaciones surgieron de fiscalizaciones nocturnas donde se detectaron vehículos circulando a velocidades peligrosas, incluso sobre 260 km/h, lo que es un límite al que ninguna reacción humana preparada pudiese responder.

Cabe destacar que superar el límite permitido de 60 km/h ya es un delito, y hay cárcel efectiva desde hasta 60 días y multas de hasta 10 UTM.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), el exceso de velocidad conforma gran parte de los accidentes de tránsito en la actualidad, cerca de un 30%, teniendo una gran tasa de mortalidad.

Todo sobre Mucho gusto