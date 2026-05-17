¿Cambiará su suerte? La gran noticia que recibió Javiera en Reunión de Superados

17 may. 2026 - 10:10 hrs.

En Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) no pasa por un buen momento económico tras su separación con Max (Álvaro Espinoza).

La pareja de Manuel (Mario Horton) intentó reinventarse con un emprendimiento de venta de ropa, aunque no lo hizo en solitario, sino con Teresa (Elisa Zulueta).

La idea parecía genial y su ejecución estaba resultando de buena manera, hasta que la hija de Jaime (Francisco Reyes) decidió abandonarla en esta aventura.

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Apremiada por la situación, Max intentó darle una ayuda que fue rechazada por Javiera, quien sospechó que algo malo tramaba.

Una nueva oportunidad para Javiera

Consciente del complejo momento, Coke (Diego Muñoz) le tendió la mano, ofreciéndole que trabaje junto a él en la corredora de propiedades. Esto significaría dejar atrás su emprendimiento, pero también dejar de depender de su exesposo.

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