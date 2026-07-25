De Papá a la Deriva a Reunión de Superados: Conoce la trayectoria de Constanza Mackenna en Mega

25 jul. 2026 - 09:40 hrs.

Constanza Mackenna es una de las más recientes incorporaciones de Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

La destacada actriz nacional interpreta a Ema, una periodista que trabaja en un bar y que actualmente vive en el departamento que pertenecía a Coke (Diego Muñoz).

Sin embargo, esta no es la primera vez que Mackenna forma parte del Área Dramática de Mega. A continuación, repasamos su trayectoria en las teleseries del canal.

Reunión de Superados / Mega

Las participaciones de Constanza Mackenna en Mega

Constanza Mackenna debutó en Mega con Papá a la deriva (2015), donde interpretó a Mary-Ann Chamberline, más conocida como "La Gringa".

Papá a la Deriva / Mega

Al año siguiente, se incorporó al elenco de la exitosa teleserie Sres. Papis, dando vida a Antonia Fernández.

Sres. Papis / Mega

En 2018 interpretó a Juliette Créneau en Isla Paraíso y, en 2021, fue parte del elenco de la teleserie nocturna Demente, donde encarnó a Fernanda Ceruti.

Demente / Mega

En 2022 asumió el papel de Vanessa Ruiz en la teleserie nocturna Amar Profundo y, un año más tarde, regresó al horario prime con Generación 98 para interpretar a Macarena Norambuena.

Generación 98 / Mega

Posteriormente, en 2025, la actriz integró el elenco de la exitosa producción Los Casablanca, donde dio vida a la secretaria Isabella Rodríguez.

Los Casablanca / Mega

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