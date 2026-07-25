De Papá a la Deriva a Reunión de Superados: Conoce la trayectoria de Constanza Mackenna en Mega
Constanza Mackenna es una de las más recientes incorporaciones de Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.
La destacada actriz nacional interpreta a Ema, una periodista que trabaja en un bar y que actualmente vive en el departamento que pertenecía a Coke (Diego Muñoz).
Sin embargo, esta no es la primera vez que Mackenna forma parte del Área Dramática de Mega. A continuación, repasamos su trayectoria en las teleseries del canal.
Las participaciones de Constanza Mackenna en Mega
Constanza Mackenna debutó en Mega con Papá a la deriva (2015), donde interpretó a Mary-Ann Chamberline, más conocida como "La Gringa".
Al año siguiente, se incorporó al elenco de la exitosa teleserie Sres. Papis, dando vida a Antonia Fernández.
En 2018 interpretó a Juliette Créneau en Isla Paraíso y, en 2021, fue parte del elenco de la teleserie nocturna Demente, donde encarnó a Fernanda Ceruti.
En 2022 asumió el papel de Vanessa Ruiz en la teleserie nocturna Amar Profundo y, un año más tarde, regresó al horario prime con Generación 98 para interpretar a Macarena Norambuena.Ir a la siguiente nota
Posteriormente, en 2025, la actriz integró el elenco de la exitosa producción Los Casablanca, donde dio vida a la secretaria Isabella Rodríguez.
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