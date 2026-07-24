Reunión de Superados: La revolución que traen Cristina Tocco y Agostina Caute a la teleserie líder del prime

24 jul. 2026 - 18:45 hrs.

Esta semana dos nuevos personajes llegaron a revolucionar a las familias del colegio Thomas Campbell: Estela, interpretada por la clásica actriz Cristina Tocco, y Laura, encarnada por Agostina Caute, quien debuta en la TV chilena. Ambas son parte de la familia de Tito (Claudio Castellón) y Alessandra (Julieta Bartolomé) y no se guardarán comentarios sobre la relación con su familia chilena.

Consolidada como la teleserie líder del prime de la televisión chilena, Reunión de Superados, ha alcanzado promedios de 838.606 personas por minuto en su horario, según datos de Ibope.

Nuevos personajes en Reunión de Superados

Con la incorporación de las actrices argentinas Cristina Tocco y Agostina Caute, la historia suma a dos personajes que prometen nuevos conflictos, humor y situaciones inesperadas. Cristina Tocco como Estela, la mamá de Alessandra, es una mujer desinhibida y sin filtros que irrumpirá en la vida de la familia dispuesta a conseguir lo que se propone. A ella se suma Laura, personaje interpretado por Agostina Caute, amiga de Ale desde la infancia y madrina de Ronaldo, cuya llegada abrirá nuevas historias y pondrá a prueba las relaciones entre los integrantes de la familia.

Sobre este nuevo desafío, Cristina Tocco reconoce que lo más la motivó fue interpretar a un personaje completamente distinto a ella. "Me entusiasmó ponerme en la piel de esta señora manipuladora porque es opuesta a mis escrúpulos y me identifica en lo divertida".

La actriz adelanta que Estela destacará por su espontaneidad y por la particular relación que mantendrá con su consuegra Myriam (Carmen Disa Gutiérrez). “Me resultó divertidísimo la espontaneidad de Estela, quien opina y se relaciona descriteriadamente con total convicción. Así también la relación tóxica con su consuegra, en donde dos madres pelean por sus propios intereses económicos y sociales”.

Tocco valoró su regreso a las teleseries y el recibimiento que encontró en Mega. “El elenco, como todo el personal, me recibió con absoluta cordialidad, lo que hizo de mis grabaciones jornadas muy agradables. Amo actuar, sobre todo después de mucho tiempo sin participar en teleseries, además con un equipo que destaca por talento y calidad profesional”.

Por su parte, Agostina Caute asegura que incorporarse a la producción también representó un importante desafío personal. “Lo más desafiante fue mudarme a otro país, pero cuando llegué fue tanto el cariño que me dieron que esos nervios se disolvieron muy rápido. Estoy muy agradecida con este proyecto y con Chile; es un hermoso país que me abrió las puertas”.

Sobre Laura, la actriz adelanta que se trata de un personaje lleno de matices, capaz de sorprender constantemente al público. “Laura está en constante cambio, nunca se sabe con lo que va a salir o lo que está pasando por su cabeza y tiene mucho para contar en esta historia”.

Con la incorporación de Estela y Laura, Reunión de Superados continúa ampliando sus personajes y preparando nuevos conflictos que prometen sorprender a los televidentes.

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