Cristina Tocco y Agostina Caute presentan a sus nuevos personajes en Reunión de Superados
Reunión de Superados sigue sumando nuevos personajes a su historia. En esta oportunidad, las actrices Cristina Tocco y Agostina Caute se integran a la teleserie para interpretar a Estela y Laura, dos argentinas que prometen revolucionar la vida de la familia de Tito.
En conversación con Mega, ambas adelantaron algunos detalles de sus personajes y aseguraron que su llegada traerá nuevos conflictos y más de una sorpresa para los protagonistas.
Cristina Tocco y Agostina Caute adelantan sus personajes
"Estoy feliz porque estoy de actriz invitada, por unos capítulos. Me vine en el personaje de Buenos Aires con una argentina que, ay, venimos a dejar la pura cagada. Dos argentinas bastante sinvergüenzas, a torturar a mi pobre yerno, a Tito. Vivimos de toda la plata de él, es terrible", comentó entre risas Cristina Tocco.
Además, la actriz adelantó que su personaje también buscará generar conflictos dentro de la familia. "Y ahora vengo a meterme y hacer cahuines en la familia y a tratar de conquistar a muchos de este círculo", agregó.
Por su parte, Agostina Caute se presentó y explicó el rol que tendrá Laura en la historia. "Soy actriz, cantante y bailarina. El reality 'Bailando' lo hice mucho también", señaló respecto a su carrera profesional.Ir a la siguiente nota
Sobre su nuevo personaje, detalló: "Vengo a interpretar a Laura, que es la mejor amiga de Alessandra, así que se va a meter un poco en el mundo de Alessandra, de Tito, con toda la familia. Además, es la madrina de los hijos. Se la ve muy cómoda a Laura acá, aparentemente".
No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.
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