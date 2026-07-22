Cristina Tocco y Agostina Caute presentan a sus nuevos personajes en Reunión de Superados

22 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Reunión de Superados sigue sumando nuevos personajes a su historia. En esta oportunidad, las actrices Cristina Tocco y Agostina Caute se integran a la teleserie para interpretar a Estela y Laura, dos argentinas que prometen revolucionar la vida de la familia de Tito.

En conversación con Mega, ambas adelantaron algunos detalles de sus personajes y aseguraron que su llegada traerá nuevos conflictos y más de una sorpresa para los protagonistas.

Cristina Tocco y Agostina Caute adelantan sus personajes

"Estoy feliz porque estoy de actriz invitada, por unos capítulos. Me vine en el personaje de Buenos Aires con una argentina que, ay, venimos a dejar la pura cagada. Dos argentinas bastante sinvergüenzas, a torturar a mi pobre yerno, a Tito. Vivimos de toda la plata de él, es terrible", comentó entre risas Cristina Tocco.

Reunión de Superados / Mega

Además, la actriz adelantó que su personaje también buscará generar conflictos dentro de la familia. "Y ahora vengo a meterme y hacer cahuines en la familia y a tratar de conquistar a muchos de este círculo", agregó.

Por su parte, Agostina Caute se presentó y explicó el rol que tendrá Laura en la historia. "Soy actriz, cantante y bailarina. El reality 'Bailando' lo hice mucho también", señaló respecto a su carrera profesional.

Sobre su nuevo personaje, detalló: "Vengo a interpretar a Laura, que es la mejor amiga de Alessandra, así que se va a meter un poco en el mundo de Alessandra, de Tito, con toda la familia. Además, es la madrina de los hijos. Se la ve muy cómoda a Laura acá, aparentemente".

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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