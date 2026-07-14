Entre risas: Así se vivió el detrás de escena del beso de Tere y Tomás en Reunión de Superados

14 jul. 2026 - 21:40 hrs.

El esperado beso entre Tere (Elisa Zulueta) y Tomás (Gabriel Urzúa) finalmente llegó a Reunión de Superados, marcando un importante avance en la historia de ambos personajes.

El equipo digital de Mega estuvo presente durante la grabación de la escena y conversó con los actores, quienes abordaron el momento con mucho humor y aprovecharon de bromear sobre el esperado acercamiento de sus personajes.

Elisa Zulueta y Gabriel Urzúa sobre su beso en la teleserie

Fiel a su estilo, Elisa Zulueta sacó risas al referirse al beso que protagonizó junto a su compañero de elenco. "Yo me esperaba más. Nunca había besado a Urzúa, pero bueno, es mi trabajo. Me lo tomo como una profesional", comentó entre risas.

Reunión de Superados / Mega

Por su parte, Gabriel Urzúa también se tomó el momento con humor y reconoció que aún se encuentra adaptándose a la teleserie. "Yo me vengo integrando a esta teleserie y tengo ciertas inseguridades que no tengo por qué revelar acá", expresó.

Finalmente, Zulueta aprovechó la instancia para destacar el trabajo de su compañero y enviarle un cariñoso mensaje. "Trabajar con Urzúa es súper fácil, porque está súper vivo. Tírenle buena onda al Gabito", concluyó.

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