¿Quiénes son los personajes que saben del secreto de Josefa en Reunión de Superados?

12 jul. 2026 - 09:00 hrs.

El embarazo de Josefa (Luz Valdivieso) es uno de los grandes secretos que actualmente rodean la trama de Reunión de Superados, siendo este un eje central tras la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Precisamente, esta situación tiene muy complicada a la terapeuta, quien se vio encarada por Matilde (Ignacia Baeza) en un centro comercial, sin saber que estaba embarazada y que el bebé corría riesgo por el tenso momento.

De todas formas, sí existen personajes que saben del secreto de Josefa y que, por el momento, han mantenido en silencio lo que está pasando con la terapeuta.

¿Quiénes saben del embarazo de Josefa?

El primero en enterarse del embarazo de Josefa fue Manuel (Mario Horton), ya que una desolada y triste terapeuta llegó hasta su departamento llorando por la muerte de Coke, confesando que estaba embarazada y no se lo pudo decir al agente de bienes raíces.

La siguiente en saber de este embarazo fue Javiera (Daniela Ramírez), quien, tras el altercado público entre Matilde y Josefa, notó que la terapeuta entró en crisis y supo de inmediato que estaba embarazada por su experiencia previa.

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Asimismo, Jaime (Francisco Reyes) se enteró porque Javiera insistió a Manuel que no podía cargar con este secreto solo, mientras que Pili (Paloma Moreno) se enteró por consecuencia de su pareja.

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