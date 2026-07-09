Tere le hará una incómoda pregunta a Tomás en el capítulo 159 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 158 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) recibirá una inesperada fotografía enviada por Hingilberto (Luis Dubó).
La imagen dejará completamente desconcertada a la directora del colegio, quien recurrirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) en busca de ayuda.
Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) le pedirá a Manuel (Mario Horton) una fotografía de su juventud, acompañando la solicitud con un llamativo cumplido.
Tere le hará una incómoda pregunta a Tomás
Además, Tere (Elisa Zulueta) y Tomás (Gabriel Urzúa) protagonizarán un íntimo momento que podría terminar en un beso.
Sin embargo, justo cuando todo parezca avanzar entre ambos, la profesora lo sorprenderá con una incómoda pregunta que cambiará el rumbo del encuentro.Ve el capítulo en