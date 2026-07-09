09 jul. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 158 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) recibirá una inesperada fotografía enviada por Hingilberto (Luis Dubó).

La imagen dejará completamente desconcertada a la directora del colegio, quien recurrirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) en busca de ayuda.

1 Tere le hará una incómoda pregunta a Tomás en el capítulo 159 de Reunión de Superados 2 Reunión de Superados - Capítulo 158: Javiera contacta a la amante de Max 3 Javiera intentará contactar a Fabiola en el capítulo 158 de Reunión de Superados 4 Jaime le hará una inesperada petición a Pili en el capítulo 157 de Reunión de Superados 5 Reunión de Superados - Capítulo 157: Jaime exige guardar el secreto a Josefa Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) le pedirá a Manuel (Mario Horton) una fotografía de su juventud, acompañando la solicitud con un llamativo cumplido.

Reunión de Superados / Mega

Tere le hará una incómoda pregunta a Tomás

Además, Tere (Elisa Zulueta) y Tomás (Gabriel Urzúa) protagonizarán un íntimo momento que podría terminar en un beso.

Sin embargo, justo cuando todo parezca avanzar entre ambos, la profesora lo sorprenderá con una incómoda pregunta que cambiará el rumbo del encuentro.