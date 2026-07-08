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Javiera intentará contactar a Josefa en el capítulo 158 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 157 de Reunión de Superados, Amanda (Clara Silvera) y Joaco (Sergio Sepúlveda) interrogarán a Manuel (Mario Horton) sobre la relación que mantiene con Ema (Constanza Mackenna).

La situación dejará incómodo al publicista, quien les asegurará a sus hijos que ella no es más que una vecina a la que acaba de conocer.

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Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) concretará su esperada reunión con Tomás (Gabriel Urzúa), instancia en la que le hará una inesperada propuesta.

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Javiera intentará contactar a Josefa

Además, Javiera (Daniela Ramírez) buscará comunicarse con Josefa (Luz Valdivieso) tras el último encuentro que ambas tuvieron en el centro comercial.

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La corredora de propiedades le manifestará su apoyo a la psicóloga e incluso la invitará a tomar un café.

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