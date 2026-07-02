02 jul. 2026 - 22:22 hrs.

En el avance del capítulo 155 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) encarará a Tere (Elisa Zulueta) por la funa que Matilde (Ignacia Baeza) realizó contra Josefa (Luz Valdivieso) en redes sociales.

El publicista le preguntará directamente a su expareja si estuvo detrás de la publicación que buscaba perjudicar a la psicóloga.

1 Reunión de Superados - Capítulo 154: Matilde estalla de furia por el engaño de Coke 2 Max le mentirá a Javiera diciendo que Tortu quiere vivir con él en el capítulo 155 de Reunión de Superados 3 Reunión de Superados - Capítulo 152: Las dolorosas palabras de Josefa sobre su futuro hijo 4 Reunión de Superados - Capítulo 153: Matilde pone en jaque a Javiera con directa pregunta sobre Josefa 5 Josefa se enterará que Matilde la funó en redes sociales en el capítulo 154 de Reunión de Superados Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) le mentirá a Javiera (Daniela Ramírez), asegurándole que Tortu (Isabella Gómez) quiere irse a vivir con él a su departamento.

Reunión de Superados / Mega

Jaime intentará consolar a Matilde

Además, Jaime (Francisco Reyes) se enterará del difícil momento que atraviesa Matilde, por lo que decidirá ir hasta su casa para acompañarla.

Una vez allí, el empresario logrará quedarse a solas con la abogada e intentará consolarla en medio del profundo dolor que enfrenta.