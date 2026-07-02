Max le mentirá a Javiera diciendo que Tortu quiere vivir con él en el capítulo 155 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 155 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) encarará a Tere (Elisa Zulueta) por la funa que Matilde (Ignacia Baeza) realizó contra Josefa (Luz Valdivieso) en redes sociales.
El publicista le preguntará directamente a su expareja si estuvo detrás de la publicación que buscaba perjudicar a la psicóloga.
Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) le mentirá a Javiera (Daniela Ramírez), asegurándole que Tortu (Isabella Gómez) quiere irse a vivir con él a su departamento.
Jaime intentará consolar a Matilde
Además, Jaime (Francisco Reyes) se enterará del difícil momento que atraviesa Matilde, por lo que decidirá ir hasta su casa para acompañarla.
Una vez allí, el empresario logrará quedarse a solas con la abogada e intentará consolarla en medio del profundo dolor que enfrenta.Ve el capítulo en