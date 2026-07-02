¿Quiénes serán? Una nueva pareja llegará a desordenar Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, los participantes se encontrarán con una impactante sorpresa.
Todo ocurrirá cuando las parejas acudan a una nueva fiesta nocturna, donde Yamila Reyna y Daniel Valenzuela los esperarán con una inesperada noticia.
De pronto, un hombre y una mujer aparecerán completamente encapuchados y los animadores les contarán que serán sus nuevos compañeros.
La fuerte pelea de Claudio Rojas y Luis Mateucci
Por otro lado, Luis Mateucci no perderá la oportunidad de molestar a Claudio Rojas, quien estará discutiendo con Hurubachi Pardo por sus polémicos dichos en una actividad.
El trasandino logrará sacar de sus casillas al abogado, quien lo buscará para encararlo y se darán fuertes empujones que obligarán a la producción a intervenir.
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