¿Quiénes serán? Una nueva pareja llegará a desordenar Volverías con tu ex? 2

02 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, los participantes se encontrarán con una impactante sorpresa.

Todo ocurrirá cuando las parejas acudan a una nueva fiesta nocturna, donde Yamila Reyna y Daniel Valenzuela los esperarán con una inesperada noticia.

De pronto, un hombre y una mujer aparecerán completamente encapuchados y los animadores les contarán que serán sus nuevos compañeros.

Volverías con tu ex? 2

La fuerte pelea de Claudio Rojas y Luis Mateucci

Por otro lado, Luis Mateucci no perderá la oportunidad de molestar a Claudio Rojas, quien estará discutiendo con Hurubachi Pardo por sus polémicos dichos en una actividad.

El trasandino logrará sacar de sus casillas al abogado, quien lo buscará para encararlo y se darán fuertes empujones que obligarán a la producción a intervenir.