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¿Quiénes serán? Una nueva pareja llegará a desordenar Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, los participantes se encontrarán con una impactante sorpresa.

Todo ocurrirá cuando las parejas acudan a una nueva fiesta nocturna, donde Yamila Reyna y Daniel Valenzuela los esperarán con una inesperada noticia.

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De pronto, un hombre y una mujer aparecerán completamente encapuchados y los animadores les contarán que serán sus nuevos compañeros. 

Volverías con tu ex? 2

La fuerte pelea de Claudio Rojas y Luis Mateucci

Por otro lado, Luis Mateucci no perderá la oportunidad de molestar a Claudio Rojas, quien estará discutiendo con Hurubachi Pardo por sus polémicos dichos en una actividad.

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El trasandino logrará sacar de sus casillas al abogado, quien lo buscará para encararlo y se darán fuertes empujones que obligarán a la producción a intervenir. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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