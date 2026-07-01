Rai Cerda admitió que sigue enamorado de Faloon Larraguibel y protagonizó una desgarradora escena
En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda protagonizó una impactante escena al romper en llanto por una triste razón.
Todo comenzó con una conversación bastante sincera entre el ingeniero y Nico Solabarrieta, quien le hizo una difícil pregunta: "Tienes que poner en la balanza qué tanto la amas".
"Yo me metí acá para eso, no te lo voy a negar, me metí para ver qué tanto amo a esta mina y me he dado cuenta que la amo caleta", expresó sobre Faloon Larraguibel.
El triste momento de Rai Cerda
Rai Cerda quedó bastante triste tras la conversación con su amigo y de un momento a otro, rompió en llanto en los brazos de Kaoto.
Carlos Águila lo llevó hacia el patio para que pudiera desahogarse tranquilo y le dijo que siempre iba a estar para él: "No te preocupes, estoy acá. Está pegando el encierro, date cuenta de lo enamorado que estabas. Eres mucho más fuerte".
Finalmente, el participante aseguró estar muy afectado por el quiebre con su expareja: "Nunca había sufrido así nunca, nunca había llorado por esta hue... sorry".
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