"Algún quilombo...": Claudio Rojas reveló la curiosa razón por la que mantiene contacto con sus exparejas
En el capítulo 17 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas hizo una curiosa revelación, a causa de una situación planteada por Hurubachi Pardo.
Todo comenzó cuando el abogado fue consultado, en el detector de mentiras, si se había besado con otra mujer, mientras estaba con la periodista y él lo negó, afirmación que fue catalogada como falsa.
En ese instante, la comunicadora ahondó más en un tema que no la tenía contenta, sobre una expareja: "Ella se sigue colgando de Claudio para que le pague el plan del teléfono".
La revelación de Claudio Rojas
El descargo no cesó y Huru Pardo siguió exponiendo a su pareja: "Hay comentarios que no correspondían hacia una ex, menos estando en pareja. Le decía 'tú eres rica, eres linda'".
"Refuerzo positivo", comentó Claudio Rojas, generando las risas de los presentes.
Finalmente, el abogado explicó por qué mantenía contacto con amores del pasado: "Mis dos exseñoras, cuando tienen problemas legales, me llaman. Siempre que tienen problemas me llaman. Yo no me acuerdo si habré dicho eso, es desubicado, pero seguramente algún quilombo me estaba contando y yo 'flaca, tú dale, eres tremenda persona, rica, espectacular'".
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