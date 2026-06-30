Perdieron un hijo: Bárbara Córdoba contó tristes detalles de su romance con exitoso cantante de Los Nocheros

30 jun. 2026 - 23:12 hrs.

En el capítulo 17 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba contó más detalles de la relación amorosa que tuvo con Jorge Rojas, exitoso artista argentino.

En medio de las actuaciones guiadas por Beto Espinoza y Miguelito, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna le preguntaron a la argentina sobre la conocida canción "Voy a comerte el corazón a besos", la cual había salido en el sketch.

"Esa canción la interpretaba mi ex, la persona con la que estuve después de Luis", contestó un poco nerviosa.

Volverías con tu ex? 2

La historia de Bárbara Córdoba

Fernanda Brown quedó bastante intrigada tras la explicación y a solas, le preguntó más detalles: "Y eso de que estabas con el cantante de Los Nocheros ¿Es verdad?".

"Es mi ex, Jorge Rojas. Yo lo conocí a él cuando tenía 14 años y él 29, él en su peak de Los Nocheros, era un Rolling Stone. Es con quien engañé a Mateucci", lanzó entre risas.

Sin embargo, luego la conversación se puso más seria y entre lágrimas, la argentina le contó a su compañera sobre la pérdida que tuvo: "Es de él, Inti. Cuando te dije que le puse Inti por el sol, también es por la clave de sol, por la música de su papá, yo lo he querido mucho".