Un nostálgico Álvaro Ballero no podrá dejar de pensar en Ludmila Ksenofontova en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, las tensas situaciones con Ludmila Ksenofontova provocarán la profunda pena de Álvaro Ballero, quien saldrá a tomar aire a altas horas de la noche.
Mientras piensa en los momentos bonitos que han vivido al interior del encierro, también repasará las constantes peleas que han protagonizado.
Las tensiones aumentarán en el encierro
También, una fuerte pelea se tomará la casona y los participantes y producción tendrán que intervenir para que no pase a mayores.Ir a la siguiente nota
Luis Mateucci comenzará a molestar a Claudio Rojas, mientras él mantiene una seria conversación con Hurubachi Pardo.
El abogado se acercará al trasandino y lo empujará, mientras varios intentan separarlos. Sin embargo, la rabia del defensor será mayor y terminará pateando la puerta, con el objetivo de encontrar a su compañero y encararlo.
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