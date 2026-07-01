Un nostálgico Álvaro Ballero no podrá dejar de pensar en Ludmila Ksenofontova en Volverías con tu ex? 2

01 jul. 2026 - 00:05 hrs.

En el avance del capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, las tensas situaciones con Ludmila Ksenofontova provocarán la profunda pena de Álvaro Ballero, quien saldrá a tomar aire a altas horas de la noche.

Mientras piensa en los momentos bonitos que han vivido al interior del encierro, también repasará las constantes peleas que han protagonizado.

Volverías con tu ex? 2

Las tensiones aumentarán en el encierro

También, una fuerte pelea se tomará la casona y los participantes y producción tendrán que intervenir para que no pase a mayores.

Luis Mateucci comenzará a molestar a Claudio Rojas, mientras él mantiene una seria conversación con Hurubachi Pardo.

El abogado se acercará al trasandino y lo empujará, mientras varios intentan separarlos. Sin embargo, la rabia del defensor será mayor y terminará pateando la puerta, con el objetivo de encontrar a su compañero y encararlo.