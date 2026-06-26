Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 14: Las tensiones entre Sofía Latorre y Estefanía Marquis aumentan

26 jun. 2026 - 00:10 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, se vive un intenso cara a cara en el que Hurubachi Pardo y Claudio Rojas quedan como la nueva pareja amenazada.

Sin embargo, las grandes protagonistas de esta actividad de nominación son Sofía Latorre y Estefanía Marquis, quienes no se paran de lanzar comentarios negativos entre ellas, así como sus compañeros tomar parte de esta guerra que tienen ambas.

La situación escaló tanto que surgió una nueva acusación por parte de Sofía, quien aseguró que Estefanía se había involucrado con su pareja en el exterior.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Un polémico confesionario

Por otra parte, se vivió un confesionario anónimo donde cada participante podía dejar su queja sin que nadie supiera de quién se trataba.

Es así como surgen algunas acusaciones en contra de Yasmín Valdés, y una muy particular en contra de Nicole Moreno, quien no deja pasar esta declaración, ya que atenta contra su vida saludable.