Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 1: Las parejas se reencontraron y empezaron los conflictos

09 jun. 2026 - 00:33 hrs.

En el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2, las exparejas comenzaron a reencontrarse de diversas maneras, desnudos en la selva y con helicópteros de por medio.

De inmediato, se pudo sentir la tensión en parejas como la de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, la de Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky y la de Rai Cerda y Sofía Latorre.

Tras lo anterior, todos los participantes vivieron una especial ceremonia donde conversaron sobre sus quiebres y las razones por las cuales ya no estaban juntos.

Volverías con tu ex? 2

La primera competencia física

También, las exparejas pudieron ser parte de una entretenida fiesta de bienvenida, la cual no estuvo libre de polémicas, como la discusión entre La Guarén y Estefanía Marquis, por Nicolás Solabarrieta.

Pero no todo fue disfrute, pues luego vino la primera competencia física, que tuvo como ganadores a Rai Cerda y a Sofía Latorre y como perdedores a Claudio Rojas y a Hurubachi Pardo, pues él tuvo que abandonar tras una descompensación.

Finalmente, los participantes que tuvieron el peor desempeño tuvieron que pasar la noche en la selva amazónica, lugar que generó fuertes conversaciones.