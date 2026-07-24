"Mañana me voy": El desgarrador llanto de Álvaro Ballero en medio de la noche en Volverías con tu ex? 2

24 jul. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero tomará una inesperada decisión en medio de la noche.

Mientras todos duermen, el comunicador se levantará, se vestirá y llorará desconsolado en el patio. Ludmila Ksenofontova irá a buscarlo y le preguntará qué le ocurre y si va a dormir ahí, quedando sorprendida con su respuesta.

"Déjame, por favor déjame solo. No quiero verte más, gracias. Estoy siendo adulto, mañana me voy", lanzará el participante.

Volverías con tu ex? 2

Una tensa Asamblea Extraordinaria

Por otro lado, los participantes se enfrentarán a un nuevo cara a cara, donde los conflictos estarán a la orden del día.

Por ejemplo, Luis Mateucci acusará a Álvaro Ballero de hacer un "tongo" sobre su relación con Ludmila Ksenofontova, mientras que Bárbara Córdoba será bastante frontal con Yasmín Valdés y ella no escatimará en responderle.