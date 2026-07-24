"Mañana me voy": El desgarrador llanto de Álvaro Ballero en medio de la noche en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero tomará una inesperada decisión en medio de la noche.
Mientras todos duermen, el comunicador se levantará, se vestirá y llorará desconsolado en el patio. Ludmila Ksenofontova irá a buscarlo y le preguntará qué le ocurre y si va a dormir ahí, quedando sorprendida con su respuesta.
"Déjame, por favor déjame solo. No quiero verte más, gracias. Estoy siendo adulto, mañana me voy", lanzará el participante.
Una tensa Asamblea Extraordinaria
Por otro lado, los participantes se enfrentarán a un nuevo cara a cara, donde los conflictos estarán a la orden del día.
Por ejemplo, Luis Mateucci acusará a Álvaro Ballero de hacer un "tongo" sobre su relación con Ludmila Ksenofontova, mientras que Bárbara Córdoba será bastante frontal con Yasmín Valdés y ella no escatimará en responderle.
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