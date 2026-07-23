"Voy a dejar la ca...": Kaoto realizará broma que provocará la ira de sus compañeros en Volverías con tu ex? 2

23 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto querrá seguir haciendo travesuras en la casona, pero esta vez, será enfrentado.

Carlos Águila pensará y pensará en qué hacer y de pronto, se le ocurrirá poner harina en los secadores de pelo, para que las mujeres queden empolvadas.

Sin embargo, Álvaro Ballero delatará a su compañero frente a las chicas y será Fernanda Brown quien irá a enfrentar al participante: "Me entró a los ojos, voy a dejar la cag... me tuve que sacar los lentes de contacto y se rompieron".

Volverías con tu ex? 2

Nico Solabarrieta lanzar á fuerte confesión

Por otro lado, La Guarén le dirá a Nico Solabarrieta que Flavia Laos se siente joteada por él y el exfutbolista intentará explicarle que eso no es así.

La desconfianza de Valentina Torres desatará una inesperada confesión del hijo de Ivette Vergara: "Tú desde hace un año y medio que no crees nada ¿Sabes lo que quería yo? Venir a este reality, tener una buena convivencia y quizás haber generado una chispa para volver contigo, me queda claro que eso es imposible".