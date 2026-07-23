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"Voy a dejar la ca...": Kaoto realizará broma que provocará la ira de sus compañeros en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto querrá seguir haciendo travesuras en la casona, pero esta vez, será enfrentado.

Carlos Águila pensará y pensará en qué hacer y de pronto, se le ocurrirá poner harina en los secadores de pelo, para que las mujeres queden empolvadas. 

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Sin embargo, Álvaro Ballero delatará a su compañero frente a las chicas y será Fernanda Brown quien irá a enfrentar al participante: "Me entró a los ojos, voy a dejar la cag... me tuve que sacar los lentes de contacto y se rompieron". 

Volverías con tu ex? 2

Nico Solabarrieta lanzará fuerte confesión

Por otro lado, La Guarén le dirá a Nico Solabarrieta que Flavia Laos se siente joteada por él y el exfutbolista intentará explicarle que eso no es así.

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La desconfianza de Valentina Torres desatará una inesperada confesión del hijo de Ivette Vergara: "Tú desde hace un año y medio que no crees nada ¿Sabes lo que quería yo? Venir a este reality, tener una buena convivencia y quizás haber generado una chispa para volver contigo, me queda claro que eso es imposible". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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