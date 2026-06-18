Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 8: El conflicto entre Claudio Rojas y Luis Mateucci explotó

18 jun. 2026 - 00:22 hrs.

En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez animaron una dinámica donde los participantes recibieron mensajes de sus exsuegras.

Fuera de las conflictivas declaraciones, Nicole Moreno se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a su madre, luego varios días separadas.

Mario Irazzoky sintió que estaba entregando mucho por Alex Dickerson, situación que Yasmín Valdés aprovechó para hablar en duros términos sobre la modelo.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Nico Solabarrieta

Por otro lado, Nico Solabarrieta le contó por primera vez a La Guarén lo mal que lo pasó cuando terminaron y entregó tristes detalles.

Reventó el conflicto entre Luis Mateucci y Claudio Rojas, cuando el argentino se mostró interesado en Hurubachi Pardo. Las peleas continuaron en el karaoke y el abogado le lanzó un vaso con jugo, para luego pedir permiso para dejar la actividad.

Finalmente, la periodista les comentó a sus amigas que tenía el presentimiento de que su pareja no iba a aguantar las provocaciones y que él se iba, ella lo iba a acompañar.