Julio César Rodríguez y Camila Nash vivirán emotivo reencuentro en Volverías con tu ex? 2

12 ag. 2026 - 11:10 hrs.

Esta noche, Volverías con tu ex? 2 emitirá un capítulo de alto impacto donde el tema del supuesto "amarre" de Faloon Larraguibel a Rai Cerda seguirá presente, y una emotiva actividad recordará los tiempos de infancia de los participantes.

Camila Nash, tras ser consultada por la animadora Tonka Tomicic, recordará sus tiempos de infancia y la complicada relación que tuvo con su padre.

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"Yo estaba muy resentida, enojada con él, me cambié el apellido, me expuse en farándula con él y yo lo odiaba. Hasta que Pedro Engel una vez me llamó y me dijo 'Cami, la estás cag…, es tu papá'. Le dije que no me importa, pero años después lo llamé y le dije 'sí, me importa, ayúdame', y comenzamos a hacer terapia. Hoy mi papá es mi partner, mi sostén, mi mejor amigo, tenemos una relación increíble pero que no tiene más de 10 años, no uso el apellido de mi papá. Me siento súper orgullosa de haber cocreado esa relación", expresará la influencer.

La emoción de Julio César Rodríguez

El animador Julio César Rodríguez aportará al relato de Camila Nash, una anécdota de los primeros momentos que la influencer y su padre compartieron tras reconstruir su relación afectiva.

"Perdón, he querido hablar poco porque conozco harto esta historia. Era súper chistoso porque a veces decían hasta lo mismo al mismo tiempo. De repente nos estábamos tomando un vino y tiraban el mismo chiste los dos, y la Camila me miraba y me decía 'mi papá es igual a mí', lo estaba descubriendo. 'Es igual a ti en todo', le decía, eso debe ser muy bello también", comentará.

Volverías con tu ex? 2

El emotivo momento finalizó con cariñoso abrazo entre Camila Nash y Julio César Rodríguez.

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