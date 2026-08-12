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Fuerte encontrón entre Bárbara Córdoba y Nicole Moreno terminará con Kaoto separándolas

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, una conversación entre Luis Mateucci y Nicole Moreno desatará la furia de Bárbara Córdoba

El trasandino acotará que la trasandina está muy simpática, pero ella no lo aceptará: "Se nota que te levantaste con ganas de decir giladas".

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Tras lo anterior, la modelo fitness le contará a su compañero que la argentina está muy enojada: "Dijo que estábamos conversando ayer, que la despertamos y me vino a put... así mal".

La situación molestará a Bárbara Córdoba y le exigirá a Nicole Moreno que le diga las cosas a la cara, provocando una fuerte pelea que terminará con Kaoto separándolas. 

Volverías con tu ex? 2

La pena de Tom Brusse

Por otro lado, Tom Brusse se quebrará y abrirá su corazón al hablar de la temprana muerte de su madre y la especial despedida que tuvieron.

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Finalmente, Luis Mateucci y Flavia Laos se juntarán en el patio de la casona y tendrán un romántico y cariñoso acercamiento. 

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