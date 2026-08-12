Así será el coqueto acercamiento entre Luis Mateucci y Flavia Laos en Volverías con tu ex? 2

12 ag. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán un coqueto acercamiento en la casona.

Mientras los demás participantes están realizando otros quehaceres, la peruana y el argentino se reunirán en el patio y se entregarán muestras de cariño nunca antes vistas.

No solo lo anterior, pues luego de acariciarse, ambos se quedarán acostados en uno de los cojines ¿Pasará algo más entre ellos?

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Tom Brusse

En una emotiva actividad, Tom Brusse se referirá entre lágrimas a la inesperada muerte de su mamá, cuando él tenía tan solo 18 años.

Finalmente, Nicole Moreno le contará a Luis Mateucci que Bárbara Córdoba le reclamó porque no la dejaron dormir y ante este chisme, ambas se enfrentarán, casi llegando a las manos.