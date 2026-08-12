A 2 meses de su estreno: Las claves que convirtieron a Volverías con tu ex? 2 en el reality favorito de Chile

12 ag. 2026 - 10:40 hrs.

Volverías con tu ex? 2 cumplió y el reality de Mega llega a esta fecha consolidado como el programa más visto de la segunda franja del horario prime, liderando con un promedio de 652 mil personas por minuto.

En el mismo horario, CHV obtiene 612 mil personas por minuto, TVN alcanza 338 mil y Canal 13 se ubica en cuarto lugar alcanzando solo 297 mil personas por minuto, confirmando el liderazgo del programa de telerealidad frente a su competencia.

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Historias que tienen pasado

Una de las principales claves del programa ha sido reunir a protagonistas cuyas historias reales que comenzaron mucho antes de ingresar al encierro. Relaciones terminadas, cuentas pendientes, nuevos intereses amorosos y vínculos que parecían cerrados, vuelven a poner en tensión a las parejas.

Uno de los casos que mejor representa esta dinámica es el de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, con su tormentosa y larga relación llena de conflictos y reproches. O la de Nicolás Solabarrieta y La Guarén, quienes ingresaron al reality después de una pública y polémica separación que hoy explota en los capítulos con sus tensas peleas y reencuentros.

Volverías con tu ex? 2

Protagonistas o antagonistas masculinos

A las historias de pareja se suma un elenco que ha demostrado tener una fuerte capacidad para generar conflicto y conversación como Kaoto, Claudio Rojas, Nico Solabarrieta o Álvaro Ballero.

Los personajes masculinos han sido protagonistas de numerosas polémicas, especialmente por sus declaraciones, enfrentamientos y particulares formas de relacionarse dentro de la casona. Generan titulares y distintas reacciones entre los seguidores del programa que rápidamente trascienden la pantalla y se convierten en contenido para redes sociales y medios de comunicación.

Excelente selección de villanas

En paralelo, algunas participantes han adquirido un rol central dentro de los conflictos del encierro. Sofía Latorre, por ejemplo, se ha convertido en una de las figuras que más tensión ha generado por sus enfrentamientos con Estefi Marquis. Actualmente, es la mordaz Bárbara Córdoba quien ocupa ese espacio al protagonizar distintos conflictos vinculados a su relación con Luis Mateucci, atemorizando con sus afiladas palabras a las mujeres que se han acercado al argentino.

El chisme lo es todo: el pasado siempre vuelve

Otro de los elementos que ha fortalecido la narrativa del programa es que las historias no comienzan cuando los participantes cruzan la puerta de la casona. Cada uno llega con un pasado, vínculos previos, relaciones conocidas y situaciones que pueden volver a aparecer en cualquier momento.

Tensa convivencia: lo que se sabe y lo que no

A esto se suma la convivencia cotidiana, que pone a prueba a los participantes en situaciones tan simples como el orden, la limpieza, las tareas compartidas y la vida en comunidad, pero que rápidamente pueden convertirse en nuevos focos de conflicto.

Una historia que continúa fuera de la casona

El fenómeno de Volverías con tu ex? 2 también se ha extendido más allá de la televisión. Los momentos más comentados del programa son recogidos diariamente por influencers, creadores de contenido y medios de comunicación, quienes amplifican las polémicas, romances y conflictos que se viven en el encierro.

A dos meses de su estreno, el reality de Mega no solo lidera en audiencia y aplasta a su competencia: también logró instalar a sus participantes y sus historias en la conversación cotidiana, convirtiéndose en uno de los contenidos televisivos que más interés y debate genera actualmente en Chile.

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