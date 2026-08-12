"Me esperó": Tom Brusse se quebrará al hablar de la temprana muerte de su madre en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez llegarán a la casona con una especial actividad donde los participantes verán fotos de cuando eran pequeños.
Tom Brusse fue uno de los que observó la imagen donde aparecía junto a su fallecida madre y se atrevió a contar cómo fue su partida.
"Mi madre y yo teníamos una conexión muy fuerte. A mis 19 años mi madre falleció de un cáncer. Yo estudiaba, mi padre me llama y me dice 'Tom vente ahora mismo al hospital', mi madre me estaba esperando para darme el último abrazo, me esperó y se fue. Eso es lo que a mí me da mucho miedo, perder al amor de mi vida", explicó bastante emocionado.
El acercamiento entre Flavia Laos y Luis Mateucci
Por otro lado, Luis Mateucci y Flavia Laos se reunirán en el patio del resort y tendrán un romántico y coqueto acercamiento.
Finalmente, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba se enfrascarán en una fuerte discusión, donde incluso Kaoto tendrá que intervenir.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de