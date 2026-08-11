Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 40: La primera polémica de Tom Brusse involucró a Bárbara Córdoba
En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova le contó a Kaoto cómo terminó la relación amorosa que tuvo antes de ingresar al reality.
También, Tom Brusse llegó a la casona contando que supuestamente se había besado con Bárbara Córdoba en el cuarto oscuro, pero en tono de broma.
La Guarén le contó a la trasandina sobre el rumor que circulaba en el resort y ella negó rotundamente esa información.
La advertencia de Tonka Tomicic
La situación enojó a Bárbara Córdoba y llevó a Tom Brusse a aclarar la polémica donde Luis Mateucci. El marroquí se rió y declaró que todo había sido parte de una broma.
Por otro lado, Kaoto tuvo una sincera conversación con Flavia Laos, donde le confesó que sentía que tenía algo más que una amistad con Ludmila Ksenofontova.
Finalmente, Tonka Tomicic les advirtió a los participantes que si seguían con actitudes violentas entre ellos, iban a ser seriamente sancionados.
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