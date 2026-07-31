Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 35: La Guarén y Nico Solabarrieta vivieron una nueva crisis
En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, los participantes le realizaron un particular altar a Álvaro Ballero, luego de su renuncia.
Comenzó una nueva fiesta en la casona y La Guarén iba a darle un beso a Nico Solabarrieta, pero al final lo rechazó, generando una tensa situación.
Posteriormente, Ludmila Ksenofontova se atrevió a ser más juguetona en las dinámicas y le lanzó un gracioso comentario a Rai Cerda.
Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci
Terminado el festejo, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba se enfrascaron en una fuerte discusión donde él aseguró que ya no había vuelta atrás ante los fuertes dichos de ella.
Las peleas continuaron entre Nico Solabarrieta y La Guarén. La artista le hizo un inesperado reclamo a su expareja, por el cual él quiso irse del reality.
Finalmente, el exfutbolista tuvo un fuerte intercambio con Flavia Laos, donde ella aseguró que la había invitado a comer, una vez estuvieran afuera del encierro.
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