Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 35: La Guarén y Nico Solabarrieta vivieron una nueva crisis

31 jul. 2026 - 00:23 hrs.

En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, los participantes le realizaron un particular altar a Álvaro Ballero, luego de su renuncia.

Comenzó una nueva fiesta en la casona y La Guarén iba a darle un beso a Nico Solabarrieta, pero al final lo rechazó, generando una tensa situación.

Posteriormente, Ludmila Ksenofontova se atrevió a ser más juguetona en las dinámicas y le lanzó un gracioso comentario a Rai Cerda.

Volverías con tu ex? 2

Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci

Terminado el festejo, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba se enfrascaron en una fuerte discusión donde él aseguró que ya no había vuelta atrás ante los fuertes dichos de ella.

Las peleas continuaron entre Nico Solabarrieta y La Guarén. La artista le hizo un inesperado reclamo a su expareja, por el cual él quiso irse del reality.

Finalmente, el exfutbolista tuvo un fuerte intercambio con Flavia Laos, donde ella aseguró que la había invitado a comer, una vez estuvieran afuera del encierro.