"Le gustan las mujeres con hijos": El comentario de Ludmila Ksenofontova que hizo reír a Rai Cerda
En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova le lanzó un gracioso comentario a Rai Cerda en plena actividad.
En medio de la fiesta, la patinadora tuvo que cumplir con un desafío que consistía en pintarse los labios y besar a uno de los participantes.
En esta ocasión, la artista realizó la dinámica con Raimundo Cerda, se pintó de rosado y besó su cuello en dos ocasiones.
Ludmila Ksenofontova hizo reír a todos
Tras lo anterior, Daniel Fuenzalida le preguntó a Rai Cerda cómo se había sentido y él fue muy sincero: "Pocas mujeres me ponen nervioso y Ludmila me puso nervioso".
Finalmente, Ludmila Ksenofontova hizo un comentario que sacó risas entre todos los que estaban allí: "Le gustan las mujeres con hijos".
Recordemos que anteriormente, el ingeniero tenía una relación amorosa con Faloon Larraguibel, quien tenía 3 hijos y la patinadora tiene 4 hijos.
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