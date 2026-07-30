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"Le gustan las mujeres con hijos": El comentario de Ludmila Ksenofontova que hizo reír a Rai Cerda

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova le lanzó un gracioso comentario a Rai Cerda en plena actividad.

En medio de la fiesta, la patinadora tuvo que cumplir con un desafío que consistía en pintarse los labios y besar a uno de los participantes. 

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En esta ocasión, la artista realizó la dinámica con Raimundo Cerda, se pintó de rosado y besó su cuello en dos ocasiones.

Volverías con tu ex? 2

Ludmila Ksenofontova hizo reír a todos

Tras lo anterior, Daniel Fuenzalida le preguntó a Rai Cerda cómo se había sentido y él fue muy sincero: "Pocas mujeres me ponen nervioso y Ludmila me puso nervioso".

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Finalmente, Ludmila Ksenofontova hizo un comentario que sacó risas entre todos los que estaban allí: "Le gustan las mujeres con hijos".

Recordemos que anteriormente, el ingeniero tenía una relación amorosa con Faloon Larraguibel, quien tenía 3 hijos y la patinadora tiene 4 hijos. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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