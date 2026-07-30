Luis Mateucci tomó radical decisión tras fuerte pelea con Bárbara Córdoba: "No hay vuelta atrás"

30 jul. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba tuvieron una fuerte discusión que terminó con una radical decisión del trasandino.

La tensión venía hace rato entre la pareja, hasta que se fueron a acostar, en la Cabaña de las Tentaciones, y ella se enojó muchísimo, por lo que decidió tomar su pijama y ropa de cama e irse a dormir al cuarto oscuro.

El trasandino no le dio importancia a la situación, pero todo se complicó cuando ella lo insultó con duras palabras: "Mira pend.. no me hace falta compartir la cama con vos, te he hecho un favor para que vos duermas bien, conch.... manejáte".

Volverías con tu ex? 2

La decepción de Luis Mateucci

Luis Mateucci quedó impactado y le pidió a Bárbara Córdoba que repitiera lo que había dicho, para que luego ella se fuera a acostar a otra habitación.

Tras lo anterior, el trasandino les contó a los demás que estaban presentes que todo se había quebrado entre ellos: "No hay vuelta atrás, con lo que me dijo recién".

Finalmente, el cantante recordó una situación que ocurrió en la primera versión del reality: "Fue criticada por eso, mi mamá hace seis meses que se murió y me dijo 'vos no tenés ni madre'. Ya está, hasta hoy quería buena onda, ya no quiero más, ni buena onda ni amistad".