Luis Mateucci tomó radical decisión tras fuerte pelea con Bárbara Córdoba: "No hay vuelta atrás"
En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba tuvieron una fuerte discusión que terminó con una radical decisión del trasandino.
La tensión venía hace rato entre la pareja, hasta que se fueron a acostar, en la Cabaña de las Tentaciones, y ella se enojó muchísimo, por lo que decidió tomar su pijama y ropa de cama e irse a dormir al cuarto oscuro.
El trasandino no le dio importancia a la situación, pero todo se complicó cuando ella lo insultó con duras palabras: "Mira pend.. no me hace falta compartir la cama con vos, te he hecho un favor para que vos duermas bien, conch.... manejáte".
La decepción de Luis Mateucci
Luis Mateucci quedó impactado y le pidió a Bárbara Córdoba que repitiera lo que había dicho, para que luego ella se fuera a acostar a otra habitación.
Tras lo anterior, el trasandino les contó a los demás que estaban presentes que todo se había quebrado entre ellos: "No hay vuelta atrás, con lo que me dijo recién".
Finalmente, el cantante recordó una situación que ocurrió en la primera versión del reality: "Fue criticada por eso, mi mamá hace seis meses que se murió y me dijo 'vos no tenés ni madre'. Ya está, hasta hoy quería buena onda, ya no quiero más, ni buena onda ni amistad".
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