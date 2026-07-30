La Guarén no perdona a Nico Solabarrieta y lo enfrentó con duro reclamo: "Tienes problemas conmigo"

30 jul. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 35 de Volverías con tu ex? 2, la buena onda que había entre Nico Solabarrieta y La Guarén se quebró recientemente tras nuevos conflictos.

Al comienzo de la fiesta, el exfutbolista y la artista iban a cumplir con una penitencia donde tenían que besarse.

El hijo de Fernando Solabarrieta se acercó a su expareja y cuando estaba a punto de hacerlo, ella lo frenó y negó, asegurando que esa muestra de amor era mucho para ella y además, que esto era una prueba para él.

Volverías con tu ex? 2

La tensión entre La Guarén y Nico Solabarrieta

Todo quedó bastante tenso entre ellos y cuando se veía que podía mejorar, La Guarén lanzó un fuerte reclamo antes de irse a dormir.

"Tienes problemas conmigo, porque me hiciste pasar todos estos días, volvió a suceder, solamente te enojaste conmigo ¿Por qué te dejaste usar por una... y te sentiste deseado por una... que te usó? Esa hue... me va a costar perdornártela de nuevo. Si en verdad me quisieras jamás me harías esa hue...", expresó bastante enojada.

Finalmente, Valentina Torres se retiró del lugar, mientras que Nico Solabarrieta intentó seguir la conversación, sin suerte.