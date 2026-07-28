Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 32: ¿Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci?

28 jul. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez animó un nuevo cara a cara que dejó varios conflictos entre los participantes.

Antes de comenzar la votación, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci se enfrascaron en un tenso cruce donde hablaron sobre el estado de su relación y ella terminó llorando.

Ya comenzada la Asamblea, Álvaro Ballero se mandó una inesperada declaración al revelar cómo lidiaba con los celos, en medio de su quiebre con Ludmila Ksenofontova.

Volverías con tu ex? 2

La discusión entre Nicole Moreno y Estefi Marquis

Por otro lado, Nicole Moreno acusó a Estefanía Marquis de haberla excluido, luego de haber sido muy cercanas al inicio del reality.

También, Bárbara Córdoba y Fernanda Brown le reprocharon duramente a Kaoto por haber realizado la broma del secador y una prometió venganza.

Finalmente, Álvaro Ballero se quebró en medio de la noche y mientras estaba recostado en el patio de la casa, aseguró que quería abandonar la experiencia.