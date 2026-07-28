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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 32: ¿Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci? Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 32: ¿Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci?

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez animó un nuevo cara a cara que dejó varios conflictos entre los participantes. 

Antes de comenzar la votación, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci se enfrascaron en un tenso cruce donde hablaron sobre el estado de su relación y ella terminó llorando. 

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Ya comenzada la Asamblea, Álvaro Ballero se mandó una inesperada declaración al revelar cómo lidiaba con los celos, en medio de su quiebre con Ludmila Ksenofontova

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La discusión entre Nicole Moreno y Estefi Marquis

Por otro lado, Nicole Moreno acusó a Estefanía Marquis de haberla excluido, luego de haber sido muy cercanas al inicio del reality.

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También, Bárbara Córdoba y Fernanda Brown le reprocharon duramente a Kaoto por haber realizado la broma del secador y una prometió venganza.

Finalmente, Álvaro Ballero se quebró en medio de la noche y mientras estaba recostado en el patio de la casa, aseguró que quería abandonar la experiencia.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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