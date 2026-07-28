Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 32: ¿Todo se derrumbó entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci?
En el capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez animó un nuevo cara a cara que dejó varios conflictos entre los participantes.
Antes de comenzar la votación, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci se enfrascaron en un tenso cruce donde hablaron sobre el estado de su relación y ella terminó llorando.
Ya comenzada la Asamblea, Álvaro Ballero se mandó una inesperada declaración al revelar cómo lidiaba con los celos, en medio de su quiebre con Ludmila Ksenofontova.
La discusión entre Nicole Moreno y Estefi Marquis
Por otro lado, Nicole Moreno acusó a Estefanía Marquis de haberla excluido, luego de haber sido muy cercanas al inicio del reality.
También, Bárbara Córdoba y Fernanda Brown le reprocharon duramente a Kaoto por haber realizado la broma del secador y una prometió venganza.
Finalmente, Álvaro Ballero se quebró en medio de la noche y mientras estaba recostado en el patio de la casa, aseguró que quería abandonar la experiencia.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 31: La graciosa escena de celos que le hizo Luis Mateucci a Nicole Moreno
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 30: La sesión de fotos hot dejó sensuales postales
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 29: ¿Qué siente Bárbara Córdoba por Luis Mateucci?
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 28: Una fogosa fiesta dejó besos entre todos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 27: Fernanda Brown tuvo que eligir amor u olvido con Chris Peral
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 26: El polémico reingreso de Sofía Latorre