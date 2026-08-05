Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 37: Mariano Brozincevic eligió amor u olvido entre Yasmín Valdés y Fer Brown

05 ag. 2026 - 00:17 hrs.

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, los participantes llegaron a la arena de juego para presenciar una nueva competencia de eliminación.

Para distender la tensión, Julio César Rodríguez le preguntó a Kaoto por Ludmila Ksenofontova y él tuvo muy lindas palabras para ella.

Tras lo anterior, el equipo verde fue vencido por el morado y Mariano Brozincevic tomó la decisión de elegir olvido, sacar a Fernanda Brown y quedarse con Yasmín Valdés en el encierro.

Volverías con tu ex? 2

Un particular mensaje para Rai Cerda

Por otro lado, Luis Mateucci le reveló a Mariano Brozincevic cuáles son las dos mujeres que le llaman la atención y que son muy diferentes.

También, Rai Cerda fue sorprendido por sus fanáticos con un especial mensaje en el cielo y agradeció el gesto.

Finalmente, Estefi Marquis le paró el carro a Kaoto luego de que él mencionara a su madre en reiteradas ocasiones.