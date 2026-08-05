Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 37: Mariano Brozincevic eligió amor u olvido entre Yasmín Valdés y Fer Brown
En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, los participantes llegaron a la arena de juego para presenciar una nueva competencia de eliminación.
Para distender la tensión, Julio César Rodríguez le preguntó a Kaoto por Ludmila Ksenofontova y él tuvo muy lindas palabras para ella.
Tras lo anterior, el equipo verde fue vencido por el morado y Mariano Brozincevic tomó la decisión de elegir olvido, sacar a Fernanda Brown y quedarse con Yasmín Valdés en el encierro.
Un particular mensaje para Rai Cerda
Por otro lado, Luis Mateucci le reveló a Mariano Brozincevic cuáles son las dos mujeres que le llaman la atención y que son muy diferentes.
También, Rai Cerda fue sorprendido por sus fanáticos con un especial mensaje en el cielo y agradeció el gesto.
Finalmente, Estefi Marquis le paró el carro a Kaoto luego de que él mencionara a su madre en reiteradas ocasiones.
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