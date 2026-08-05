Mencionaron a Faloon Larraguibel: Rai Cerda fue sorprendido con un misterioso mensaje en parapente

05 ag. 2026 - 00:13 hrs.

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda fue sorprendido con un inesperado mensaje que llegó a través del cielo.

Mientras algunos participantes estaban disfrutando del sol y de la piscina, se dieron cuenta que había una persona sobrevolando la casona, en un parapente y con un mensaje.

Por la distancia, les costó descifrar lo que decía y cuando vieron que mencionaban al ingeniero, lo llamaron para que viera lo que estaba pasando.

Rai Cerda agradeció el cariño

Rai Cerda salió inmediatamente de la casona y se fijó en lo que estaba ocurriendo, para luego descifrar el mensaje que querían que leyera.

"Vamos Rai #TeamRailoon #TeamRai", era lo que estaba escrito en la gran sábana, mencionando también a su expareja, Faloon Larraguibel.

Volverías con tu ex? 2

Finalmente, el participante se mostró muy contento con el gesto de sus fanáticos y lo agradeció: "Este encierro ha estado difícil, pero vamos mejor, gracias por ese mensajito, los amo mucho y siempre esto me motiva mucho más".