Mencionaron a Faloon Larraguibel: Rai Cerda fue sorprendido con un misterioso mensaje en parapente
En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda fue sorprendido con un inesperado mensaje que llegó a través del cielo.
Mientras algunos participantes estaban disfrutando del sol y de la piscina, se dieron cuenta que había una persona sobrevolando la casona, en un parapente y con un mensaje.
Por la distancia, les costó descifrar lo que decía y cuando vieron que mencionaban al ingeniero, lo llamaron para que viera lo que estaba pasando.
Rai Cerda agradeció el cariño
Rai Cerda salió inmediatamente de la casona y se fijó en lo que estaba ocurriendo, para luego descifrar el mensaje que querían que leyera.
"Vamos Rai #TeamRailoon #TeamRai", era lo que estaba escrito en la gran sábana, mencionando también a su expareja, Faloon Larraguibel.
Finalmente, el participante se mostró muy contento con el gesto de sus fanáticos y lo agradeció: "Este encierro ha estado difícil, pero vamos mejor, gracias por ese mensajito, los amo mucho y siempre esto me motiva mucho más".
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