Luis Mateucci confesó quiénes son las dos participantes que le interesan: "Dos caminos que me gustan"

05 ag. 2026 - 00:11 hrs.

En el capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci tuvo una interesante conversación con Mariano Brozincevic sobre las chicas que le gustan.

Mientras estaban tomando sol, el trasandino lanzó una inesperada declaración: "Yo tengo dos caminos que me gustan, uno es Flavia, que me gusta, es mi estilo, pero también tengo otro que es Ludmila".

Su compañero lo escuchó atentamente y aseguró que con Ludmila Ksenofontova sí tenía posibilidades, pues ella había comentado que lo encontraba de los más guapos.

Volverías con tu ex? 2

La explicación de Luis Mateucci

Luego, Luis Mateucci comentó que no tenía intenciones de jugar con nadie, sino que más bien quería conocer en profundidad a Flavia Laos y a Ludmila Ksenofontova.

"Me interesaría conocer a las dos para ver quién es más interesante. Una es mi estilo y la otra que me súper interesa conocer porque es la más centrada, la más sencilla, la más mujer", explicó.

Finalmente, Mariano Brozincevic añadió que el freno que tenía la patinadora es por sus hijos y su compañero estuvo de acuerdo: "Está bien, yo respeto eso, lo único en contra que le encuentro es que es muy callada".